Работы по противопожарному обустройству в лесах Подмосковья полностью выполнены

На землях лесного фонда Подмосковья для обеспечения стабильной лесопожарной обстановки ежегодно выполняются профилактические противопожарные мероприятия. Главная цель таких мероприятий — предотвращение возгораний, недопущение распространения огня на большие площади и создание условий для эффективного патрулирования лесного фонда и тушения пожаров в лесах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«На территории 19 лесничеств выполнены работы по эксплуатации 284,9 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, устроено 1744,36 км новых и прочищено 3798,2 км минерализованных полос, установлено 150 новых, отремонтировано и проведено благоустройство установленных ранее 926 мест отдыха в лесах, выполнены другие противопожарные мероприятия. В полном объеме проведена приемка выполненных работ», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Все работы по противопожарному обустройству лесов с начала весны выполняются силами ГАУ МО Центрлесхоз в рамках государственного задания 2024 года с соблюдением календарного плана и требований технического задания.

Противопожарное обустройство в лесах — это система организационных, технических и лесоводственных мероприятий, направленных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров в начале их развития и их ликвидацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.