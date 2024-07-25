Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 12:35

Работы по озеленению двора выполнены совместно с активными жителями Раменского

В Раменском городском округе жители дома № 20 на Северном шоссе объединили свои усилия с работниками муниципального бюджетного учреждения, чтобы благоустроить свой двор в рамках содержания территорий, контролируемого инспекторским составом министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате совместной работы было высажено 1 300 кустов кизильника, которые украсили двор и образовали живую изгородь, защищая пространство от пыли. Молодые клены добавили зелени и свежести.

Помимо этого, была проведена отсыпка приствольных кругов для обеспечения растениям необходимого ухода и защиты от перепадов температур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.