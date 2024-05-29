Работы по очистке пруда ведутся в поселке Деденево Дмитровского округа

Работы на водоеме кипят каждый день. Небольшой трактор-амфибия скользит по водной глади водоёма и вырывает камыш, рогоз, водоросли, ковшом достает с грунта всевозможный мусор, а на берегу проводятся работы по опиловке деревьев и вырубке кустарника.

«Ничего сверхинтересного пока мы со дна не подняли, самый обычный мусор антропогенного происхождения: старые покрышки, банки, очень много пластика — всякие пакеты, пробки, бутылки», — рассказал Александр Томилин, главный инженер ООО «АРТДИЗАЙНПРО», проводящей работы по очистке пруда.

Камыш и прочую водяную растительность пока складируют на берегу: она должна высохнуть, после чего ее, как и ветки и собранный со дна мусор, вывезут для утилизации.

Ознакомился с ходом работ и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Он подробно расспросил представителей подрядной организации о технологиях, которые они применяют для очистки дна и формирования береговой линии. Узнав, что на пруду будет применена и технология биоочистки, поинтересовался: не навредит ли она биоценозу пруда. Но оказывается, водоросли дадут дополнительную аэрацию воды, она станет более чистой и прозрачной.

Также главный инженер подрядной организации заверил, что во время очистки никто из обитателей водоема не пострадает.

Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда». Их запланировано завершить в конце июня — начале июля — в зависимости от погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.