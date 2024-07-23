Работы по искусственному лесовосстановлению в Подмосковье провели по графику

В Московской области работы по искусственному лесовосстановлению проводят согласно графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Искусственное лесовосстановление — главный элемент воспроизводства лесов. На территории лесного фонда Московской области оно выполняется в основном в местах, где ранее были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также для сохранения полезных функций лесов и их биологического разнообразия», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Работы по лесовосстановлению проводятся в рамках государственного задания 2024 года, проведения компенсационного лесовосстановления и за счет лесопользователей. Посадочный материал традиционно выращен в подмосковных лесных питомниках.

Евгений Агулов уточнил, что работы по искусственному лесовосстановлению в рамках нацпроекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов» в Подмосковье выполнены почти на 55% от годового плана государственного задания — сеянцы с открытой корневой системой высажены на площади свыше 106 га, а с закрытой — на площади 57 га.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.