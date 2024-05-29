Работы по благоустройству продолжаются на территории Химкинского лесопарка

В Химках активно ведутся работы по благоустройству лесопарка в рамках инициированной губернатором программы «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Химкинский лес имеет уникальную экосистему. На территории лесопарка имеются небольшие участки болот, его флора обширна и богата. Здесь произрастают ели, сосны, лиственницы, липы и другие растения. Поэтому территория требует особого, бережного подхода при благоустройстве», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Работы в лесопарке будут вестись два года. В ходе благоустройства с восточной стороны обустроят главную входную группу с пунктом охраны и общественными санузлами, рядом с которой расположится удобная автомобильная парковка. Для юных посетителей создадут детскую площадку в экостиле среди лесного массива с местами отдыха для родителей, освещением и большим разнообразием игровых элементов.

Также на территории лесопарка оборудуют освещенную лыжероллерную трассу, беговые и пешеходные маршруты, вдоль которых расположатся скамьи и урны. Покрытие на дорожках будет выполнено в основном из природных материалов: используется гранитный отсев, уплотненный грунт, деревянный настил, мульча.

Кроме того, будет выполнено благоустройство существующей зоны отдыха у родника. Здесь установят новый навес у источника Георгия Победоносца и памятный знак, гармонирующий с общей концепцией парка, а также восстановят лестницы и переход через ручей. Возле водоема обустроят площадки отдыха с амфитеатром.

В настоящее время на территории ведутся работы по устройству наружного освещения и планировке участка.

Благоустройство лесопарка завершится в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.