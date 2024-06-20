Работы по благоустройству леса у ТЦ «Слава» завершились в Протвине

В городском округе Протвино завершилось благоустройство леса у ТЦ «Слава». Работы проходили по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зоны, площади и веломаршрута, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел», — рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

На территории установили новую систему освещения для удобства и дополнительной безопасности людей. На всей территории были проложены пешеходные дорожки. Обустроили уютную зону отдыха для гостей и жителей этого района Протвина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.