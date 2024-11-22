Работы по благоустройству в Электрогорске проверил глава Павлово-Посадского округа

Работы на новом сквере на улице Ленина почти завершены. Здесь уже проведено освещение, стоят лавочки и урны. Сейчас подрядчик занимается установкой малых архитектурных форм.

Новое кладбище в Электрогорске начнет функционировать в конце этого года. Уже заасфальтирована входная группа. В ближайшее время пройдут работы по установке забора, ворот и информационных стендов.

«В ближайшее время планируем на кладбищах Павловского Посада и Электрогорска организовать Аллею Героев для захоронения на ней наших воинов, которые погибли, защищая Родину в зоне специальной военной операции. Такой запрос получили от матерей и жен погибших. Сейчас с ними прорабатываем проекты того, как будут выглядеть эти аллеи» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

На городском бульваре приступили к установке ели. В этом году новая ель появится в городском парке. Она будет установлена до начала декабря. Также 1 декабря по традиции пройдут мероприятия по торжественному зажжению огней на елках.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.



«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.