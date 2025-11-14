В Доме Правительства Московской области состоялось торжественное открытие выставки «Мой папа — Герой!», где среди 50 работ, созданных детьми участников СВО, представлены и портреты, нарисованные юными жителями Реутова. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В значимом для всего региона мероприятии принял участие руководитель реутовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Манаенко. Представленным работам предшествовал художественный мастер-класс, который ранее прошел непосредственно в Реутове. Мероприятие было организовано местным отделением Ассоциации ветеранов СВО при поддержке администрации города.

Тогда под руководством опытных наставников дети участников спецоперации смогли выразить свою любовь и гордость, создавая портреты своих отцов. Как отметил Александр Манаенко, такие встречи являются не просто уроком рисования, а возможностью для ребят выразить свои чувства и ощутить поддержку.

Теперь эти трогательные и искренние работы стали частью большой экспозиции. Планируется, что в конце ноября выставка будет перемещена в Музей Победы на Поклонной горе, а позже — представлена в Государственной Думе РФ, чтобы подвиги героев и любовь их семей увидела вся страна.

