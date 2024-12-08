сегодня в 15:00

Работу незаконных автосервисов в гаражах пресекли в округе Подмосковья

Сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом и отдела развития потребительского рынка администрации Реутова провели проверку территории гаражных кооперативов. Во время рейда были выявлены нарушения требований законодательства РФ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Некоторые владельцы гаражей переоборудовали свои боксы в коммерческие автосервисы, что нарушает сразу несколько статей.

Расчеты с клиентами здесь ведутся без применения контрольно-кассовой техники. Соответственно, налоги предприниматели не платят. В одном из гаражей также обнаружено незаконное производство и продажа автоприцепов.

Все нарушения зафиксированы, информация передана в контролирующие органы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.