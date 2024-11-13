Работу филиалов центра досуга «Дроздово» проверили в Ленинском округе

«В этом году по просьбам местных жителей, на территории центра досуга „Дроздово“ в Картино установили новую спортивную площадку. Она оснащена резиновым покрытием для улучшения сцепления, комплексом ВР-23/1 „Воркаут“, силовыми тренажерами и шаговым тренажером для имитации ходьбы, способствующего поддержанию мышечного тонуса ног. В филиале учреждения в деревне Мамоново проводим работы по утеплению и замене части фасада, что поможет снизить теплопотери и затраты на энергию. Учитывая высокую популярность центров, мы не останавливаемся на достигнутом. Сегодня я посетил все филиалы культурного досугового учреждения, побеседовал с персоналом и оценил, где необходимы ремонт, расширение или модернизация», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он подчеркнул важность своевременного строительства и ремонта спортивных и культурных объектов. Поддержка учреждений культуры является одним из приоритетных направлений государственной политики.

«На базе центра досуга и на открытых площадках поселения проводятся культурно-массовые мероприятия, такие как День Победы, День деревни, День защиты детей, а также новогодние и масленичные праздники. Учреждение играет ключевую роль в сохранении и развитии традиционной народной культуры, поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова.

В пресс-службе отметили, что в 2023 году в учреждении была проведена реорганизация, открывающая доступ к культурным мероприятиям для жителей разных деревень. Объединение ресурсов центров в Картино и Мамоново с Дроздово расширило возможности предлагаемых мероприятий.

«Сейчас в новом формате работает 30 клубных объединений с более 500 участниками всех возрастов. Это подтверждает актуальность и востребованность программ, а также активное поддержание творческой и культурной жизни в округе», — сообщила руководитель учреждения Инна Тетервак.

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