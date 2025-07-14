Работодателям рекомендовали проверять патент при найме на работу иностранца

Иностранные граждане, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, для работы обязаны оформить патент. Об этом сообщает пресс-служба ГУРБ Подмосковья.

Патент на работу — это не только документ, подтверждающий право иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности, но и гарантия безопасности работодателя. При оформлении патента иностранный гражданин, в том числе, проходит обязательное медицинское освидетельствование на наличие опасных инфекционных заболеваний, таких как: туберкулез, ВИЧ, лепра, сифилис.

В случае выявления у иностранного гражданина инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, ему отказывают в выдаче патента и принимают решение о нежелательности пребывания и его депортации.

Однако на практике некоторые нарушители уклоняются от выезда и скрываются, предпочитая работать без официального оформления. Например, они предлагают помощь гражданам при строительных работах на дачном участке, ремонте квартиры, ведении домашнего хозяйства и иных подобных ситуациях.

Пуская в дом такого помощника без оформления патента, вы не только нарушаете миграционное законодательство, но и подвергаете опасности свое здоровье и здоровье окружающих вас людей. Ведь иностранный гражданин может быть болен и открытой формой туберкулеза. В таком случае заразиться можно и через предметы быта, которые окружают инфицированного человека: мокрота больного оседает на мебели, посуде, одежде, рабочих инструментах. Подобные ситуации могут представлять серьезную угрозу для граждан, не подозревающих об опасности и вступающих с ними в бытовой контакт.

Главное управление региональной безопасности Московской области призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности:

Не нанимать лиц без официального оформления;

Проверять наличие действующего патента на сайте https://oplatipatent.ru/ . Максимальный срок действия патента — 12 месяцев.

Сообщать о подозрительных случаях в территориальные подразделения МВД или Роспотребнадзора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.