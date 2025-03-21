Работодателям Московского региона компенсируют расходы на рабочие места для инвалидов

Отделение Социального фонда по Москве и Московской области выделяет работодателям региона субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью. Средства выделяются на оснащение мест для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Сумма выплат зависит от размера понесенных затрат работодателя, но не превышает 200 тыс. рублей на одно рабочее место.

Если место создается заново или адаптируется под нужды инвалида, то организация может рассчитывать на государственную компенсацию части затрат. Это может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Помимо этого, отделение СФР по Москве и Московской области возмещает расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре.

Места создаются под конкретного человека или группу работников с похожими нарушениями функций организма на основе индивидуальной программы реабилитации и абилитации, а также программы восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. При этом учитываются особенности труда инвалида и его функциональные обязанности для создания максимально комфортных и безопасных условий.

Для получения средств работодатель должен обеспечить занятость инвалида минимум на 9 месяцев. Это должно быть зафиксировано в трудовом договоре.

Заявление на субсидию надо подать в региональную службу занятости в течение 3 месяцев с момента заключения трудового соглашения. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.

Служба занятости рассматривает полученные заявки в течение 15 рабочих дней. Специальная комиссия в течение 5 дней со дня приема заявления проверяет финансовые отчеты и документы, подтверждающие затраты на оборудование рабочих мест. При необходимости комиссия может проверить наличие оснащенного рабочего места и соответствия установленного оборудования заявленным данным.

Если все условия соблюдены, служба занятости направляет заявление в отделение Социального фонда по Москве и Московской области. После этого региональное отделение Соцфонда переводит средства в течение 10 рабочих дней.

Компенсация на создание и оборудование мест для людей с инвалидностью осуществляется в рамках национального проекта «Кадры» в целях повышения заинтересованности работодателей в трудоустройстве граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться к специалистам отделения СФР по Москве и Московской области, позвонив по телефону: 8 (495) 953-62-06 (доб.1582).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.