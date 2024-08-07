Работодатели Подмосковья могут поделиться практиками трудоустройства молодежи

Информация о конкурсе, включая списки победителей, публикуется на сайте Минтруда России.

Оперативная информация об этапах и мероприятиях конкурса будет также размещена в телеграм-канале конкурса.

Участники подают заявки по следующим номинациям: «Трудоустройство особых категорий молодежи (инвалиды, граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, граждане, прошедшие военную службу по призыву, дети-сироты, лица, освобожденные из мест лишения свободы, и прочие)»; «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона»; «Партнерство в развитии профессиональных компетенций (взаимодействие образовательных организаций и работодателей)»; «Профориентационная деятельность»; «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей (оборонно-промышленная, сельскохозяйственная и другие сферы)»; «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»; «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.