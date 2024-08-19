Работодатели Подмосковья ищут более 6 тыс специалистов в сфере строительства

В Московской области наблюдается потребность в квалифицированных специалистах в сфере строительства и ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

«Свыше 73 тыс. вакансий разместили работодатели региона в поисках сотрудников, из них более 6 тыс. — это строители. Все чаще предприятиям требуются инженеры, монтажники, каменщики, штукатуры, арматурщики. В Подмосковье на сегодняшний день рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы — 0,1%», — рассказывает первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Средняя зарплата специалистов в строительной сфере составляет более 75 тыс. рублей в месяц.

Жители Подмосковья могут ознакомиться со всеми вакансиями на портале «Работа в России», а также пройти переобучение на новую профессию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Все это доступно на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.