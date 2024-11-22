Работодатели используют склонность сотрудников к угодничеству

Работодатель, особенно предприниматель, интуитивно чувствует поведение человека. Если он видит, что человек стремится угодить, то начинает все больше и больше нагружать его работой, сообщил РИАМО эксперт Moscow Business School, соучредитель компании «Ценные кадры» Игорь Шутов.

Такое свойство человеческого характера как угодничество в трудовых отношениях может привести к перегрузке и ошибкам, говорит он.

«Угодник стремится к тому, чтобы угодить и не расстраивать своего босса, но в итоге набирает на себя такой объем работы, который физически не может реализовать. Он продолжает работать, начинает ошибаться, никому не может делегировать и доверять», — объясняет эксперт.

Работодатель же может использовать склонность сотрудников к угодничеству в своих интересах, например, просить оставаться после работы или трудиться в выходные.

Из-за развитого угодничества у таких людей обычно отсутствует ассертивность — способность говорить «нет», отмечает Шутов.