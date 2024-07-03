Работодателей в России обяжут учесть плохую погоду
В Госдуме инициировали закон об опоздании на работу из-за жары и морозов
В Госдуме инициировали законопроект об опоздании на работу из-за плохой погоды, пишет РИА Новости.
Как указано в документе, предлагается отменить штрафы и выговоры при опоздании на работу, если проступок вызван, например, жарой или ливнями
«Считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опоздания из-за тяжёлых погодных условий, поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс», — сказано в пояснительной записке к инициативе.
По замыслу авторов изменений, необходимо учитывать метель, сильный гололёд, ливень, шторм и жару.