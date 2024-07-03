Работодателей в России обяжут учесть плохую погоду

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В Госдуме инициировали закон об опоздании на работу из-за жары и морозов

В Госдуме инициировали законопроект об опоздании на работу из-за плохой погоды, пишет РИА Новости .

Как указано в документе, предлагается отменить штрафы и выговоры при опоздании на работу, если проступок вызван, например, жарой или ливнями

«Считаем справедливым защитить работников от дисциплинарных взысканий в случае опоздания из-за тяжёлых погодных условий, поэтому подготовили необходимые поправки в Трудовой кодекс», — сказано в пояснительной записке к инициативе.

По замыслу авторов изменений, необходимо учитывать метель, сильный гололёд, ливень, шторм и жару.