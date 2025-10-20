Работников ООО «Восход-Центр» поздравили с профессиональным праздником

В преддверии Дня работников пищевой промышленности, который отмечается в третье воскресенье октября, состоялось торжественное мероприятие для сотрудников ООО «Восход-Центр». Компания, которая скоро отметит 20-летний юбилей, производит хлебобулочные изделия и поставляет свою продукцию в различные регионы страны, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Динамичное развитие компании в условиях жесткой конкуренции – лучшее подтверждение профессионализма всего коллектива. Современные методы производства, которыми вы успешно овладели, открывают новые горизонты развития. Благодарю каждого сотрудника за большой труд и внимательное отношение к делу. Именно благодаря вашим усилиям создается продукция, которая ежедневно появляется на наших столах», – отметил заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев.

За высокие достижения в работе сотрудники предприятия были награждены Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы городского округа Мытищи и Совета депутатов г.о. Мытищи.

«Работаю здесь чуть больше двух лет и рада, что попала в эту команду. Каждый день прихожу на работу с удовольствием. У нас работают замечательные, отзывчивые и трудолюбивые люди, которые готовы помочь друг другу в любой момент», – поделилась сотрудница ООО «Восход-Центр» Людмила Родина.

