Работников Электростальского завода тяжелого машиностроения поздравили с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника Дня машиностроителя 25 сентября в Культурном центре имени Н. П. Васильева состоялось торжественное мероприятие, посвященное выдающимся представителям этой отрасли. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На мероприятии присутствовал временно исполняющий полномочия Главы городского округа Электросталь Филипп Александрович Ефанов. Он поздравил работников Электростальского завода тяжелого машиностроения с наступающим профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

Особую гордость вызывают трудовые династии, которые на протяжении многих лет передают опыт и традиции из поколения в поколение. Самый внушительный общий трудовой стаж 130 лет принадлежит династии Зацепиловых. Также на сцене были отмечены лауреаты премии ЭЗТМ, которые внесли значительный вклад в оптимизацию производственных процессов, создание новых агрегатов и модернизацию оборудования, адаптируя его под необходимые задачи.

Праздничную атмосферу создали выступления творческих коллективов города, подарившие зрителям концертные номера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.