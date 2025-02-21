Работники технопарка Волоколамска пообщались с представителями власти

Глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова вместе с профильными заместителями и исполнительным директором совета муниципальных образований Московской области Николаем Ханиным встретились с работниками предприятий, ведущих свою деятельность на площадке компании «Волоколамский текстиль», сообщает пресс-служба администрации округа.

Здесь работают швейные предприятия, производства мебели, продуктов питания, тротуарной плитки и другие. Во время выездной администрации сотрудники смогли задать вопросы главе округа, заместителям, представителям ресурсоснабжающих организаций, здравоохранения, образования и другим специалистам.

«Такой формат встреч практикуем регулярно. Для сотрудников наших предприятий это хорошая возможность пообщаться со специалистами разных отраслей, не покидая работы», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Открытый диалог с жителями — это способ оперативно выявить наиболее актуальные для населения вопросы, помочь их решить. Наталья Козлова подчеркнула, что эффективное развитие округа возможно только при обоюдном взаимодействии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что следует внимательно прислушиваться к обращениям жителей.

Воробьев также отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей.