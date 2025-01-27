Работники ПВЗ, ресторанов имеют право не терпеть хамство со стороны клиентов

Председатель Общероссийского Профсоюза работников торговли и услуг, Андрей Ечин, рассказал о правах продавцов, официантов и работников пунктов выдачи товара в ситуациях хамства со стороны покупателей. Он отметил, что хотя от работников сферы услуг ожидается умение решать сложные ситуации, некорректное поведение покупателей — распространенное явление, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Продавец, столкнувшийся с хамством, может попытаться сгладить конфликт или отказать в продаже. Отказ возможен в случаях неадекватного поведения покупателя, его состояния алкогольного или наркотического опьянения, нарушения закона по возрасту или времени продажи отдельных товаров, а также при наличии соответствующих положений в уставе компании.

Ечин подчеркнул, что работники имеют право на уважение и безопасные условия труда, что гарантируется Трудовым кодексом. Руководство должно обеспечивать защиту сотрудников в конфликтных ситуациях, а не обвинять их в потере клиентов. Для предотвращения хамства и обеспечения безопасности персонала эксперт рекомендовал несколько средств.

Использование видеонаблюдения и кнопок вызова охраны может отпугнуть потенциальных нарушителей и предоставить доказательства в случае разбирательства. Разработка и доведение до персонала пошаговых инструкций по действиям при хамстве и некорректном поведении, начиная с попыток разрешения конфликта и заканчивая вмешательством руководства или охраны, также может улучшить ситуацию.

При оскорблении продавца покупателем предусмотрена административная ответственность (ст. 5.61 КоАП РФ) со штрафом до трех тысяч рублей. Если оскорбление унизило достоинство и причинило душевную боль, работник может обратиться в полицию, предоставив доказательства, например, записи с камер наблюдения. Однако, по мнению Ечина, поддержка со стороны руководства играет ключевую роль в защите прав продавца.

Таким образом, хотя покупатели могут жаловаться на плохое обслуживание, продавцы также имеют право на уважение и защиту от хамства. Руководство должно предпринимать меры по обеспечению безопасности и четким инструкциям, а также поддерживать своих сотрудников в конфликтных ситуациях. В случае оскорбления, продавец может обратиться в полицию, но ему будет проще защитить свои права при наличии поддержки от начальства.