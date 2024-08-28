Работники «Мособлпожспаса» провели занятие для детей в лагере Подмосковья

Заместитель начальник части Роман Ларионов пояснил, что каждую смену специалисты службы проводят такие встречи, в ходе которых ребята с пользой осваивают знания и практические навыки по безопасному поведению, что поможет им лучше позаботиться о своей жизнь и здоровье.

«Работники противопожарно-спасательной службы подробно рассказали воспитанникам лагеря о работе пожарных и интересных случаях из практики. Огнеборцы продемонстрировали собравшимся экипировку пожарных, а также объяснили её назначение и особенности использования в боевой работе. Ещё специалисты показали детям современное техническое оснащение пожарных автомобилей и специальное оборудование. Традиционно ребята смогли примерить боевую одежду пожарного и увидеть работу техники в действии. В конце мероприятия огнеборцы закрепили с детьми информацию о правилах пожарной безопасности, причинах пожара и о том, как вести себя в случае возникновения опасности», — заключил Роман Ларионов.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит в том числе взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.