Работники «Мособлпожспаса» провели рейд на Иваньковском водохранилище в Дубне

Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» накануне провели профилактические беседы с населением на Иваньковском водохранилище в округе Дубна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко рассказал, что спасатели измерили толщину ледяного покрова на акваториях Иваньковского водохранилища, а также провели профилактический рейд для предотвращения несчастных случаев на воде.

В ходе профилактических мероприятий специалисты объяснили, что люди подвергают свою жизнь смертельной опасности, выходя на тонкий ледяной покров, который в любой момент может сломаться под весом человека. Поэтому работники противопожарно-спасательной службы периодически проводят беседы с населением о правилах безопасности на водоемах в зимнее время. Спасатели предупредили любителей активного отдыха о том, что несоблюдение элементарных мер безопасности часто приводит к печальным последствиям и трагедия.

Специалисты рассказали жителям, что ледяная поверхность с большой толщиной все равно может быть опасной, так как из-за перепадов температурного режима, сточных вод, мусора и водной растительности ее прочность стремительно уменьшается. Опасность также представляют проруби, трещины и лунки, которые порой прячутся за тонким слоем льда.

«Работники подразделения настоятельно рекомендовали гражданам не выходить на ледяную корку без большой необходимости и раздали листовки с основными правилами безопасного поведения на водных объектах зимой», — заключил Александр Проценко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.