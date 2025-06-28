Работники морга полтора дня отказывались вскрывать убитого в Вязьме мужчину

Работники морга практически полтора дня отказывались вскрывать убитого в Вязьме Смоленской области мужчину. По официальной версии, причина в отсутствии истории болезни, но следователи уверены, что работники устроили забастовку, сообщает Baza .

На 22-летнего Артема напали в Вязьме ночью с 25 на 26 июня. Его увезли в больницу, но он погиб.

Затем труп отвезли в морг. Правоохранители хотели, чтобы там как можно скорее провели вскрытие. Без этого не получится квалифицировать тело и выйти в суд с требованием ареста.

Но судмедэксперты почти полтора дня не хотели проводить вскрытие. Они говорили, что слишком загружены и у погибшего нет истории болезни из больницы, которая нужна для проведения вскрытия.

Однако следователи уверены, что причина в другом. Работники морга так выражали протест против уголовных дел, которые открыли против должностных лиц морга, включая начальника.

В мае 2025 года руководителя морга Алексея Е. задержали по подозрению в коррупции. Правоохранители считают, что он просил от родственников умерших суммы, которые в десятки раз больше официальных тарифов на ритуальные услуги. Размер наценки составлял от 10 до 40 тыс. рублей за услугу.