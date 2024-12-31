Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медикам попасть в квартиру к пенсионерке

Старший смены Дмитрий Широков рассказал, что от диспетчера единой службы экстренных вызовов «Система-112» за помощью спасателей обратилась дочь 83-летней женщины. Она сообщила, что её мама продолжительное время не отвечает на телефонные звонки и стуки в дверь, а попасть к ней в квартиру она не может.

«Дежурная смена оперативно выехала на место происшествия и в присутствии сотрудников полиции с помощью шанцевого инструмента вскрыла дверь, обеспечив доступ в жилище. В квартире специалисты увидели лежащую на полу пенсионерку. После оказания первой медицинской помощи пожилой женщине спасатели аккуратно закрепили пациентку на мягких носилках и под контролем медиков транспортировали ее из квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома, в автомобиль скорой помощи. Затем пенсионерку срочно госпитализировали в лечебное учреждение с подозрением на перелом шейки бедра», — уточнил Дмитрий Широков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.