Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» подтвердили навыки тушения пожаров в Подольске

Аттестация командиров отделений и начальников караулов пожарно-спасательных подразделений прошла 1 декабря в городском округе Подольск. Участники подтвердили право руководства тушением пожаров и ликвидацией последствий ЧС. Об этом рассказал заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин, сообщает пресс-служба ГКУ «Мособлпожспас».

В понедельник, 1 декабря, на базе 247-й пожарно-спасательной части территориального управления №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» в Подольске прошла аттестация командиров отделений и начальников караулов пожарно-спасательных подразделений на руководство тушением пожаров.

Заместитель начальника территориального управления №14 Дмитрий Чебочкин рассказал, что раз в пять лет весь начальствующий состав пожарно-спасательных подразделений подтверждает право руководства тушением пожаров и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций. С этого года аттестация проходит на базе территориальных управлений.

«На руководителя тушения пожара возлагается ответственность за ход работ по борьбе с огнем, за личный состав и за спасенных. Эти специалисты должны обладать безупречными знаниями, уметь быстро и решительно действовать, удерживая ситуацию под контролем», — пояснил Дмитрий Чебочкин.

Экзамен состоял из теоретической и практической частей. Кандидаты решали задачи по пожарной тактике, рассчитывали расход и запас воды, а также выполняли нормативы по пожарно-строевой подготовке. Экзамен принимали заместители начальника территориального управления и начальники пожарных частей.

На аттестацию прибыли 68 работников пожарно-спасательных подразделений. Все кандидаты успешно справились с задачами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.