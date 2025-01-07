Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность на праздничных богослужениях в честь Рождества Христова

В ночь с 6 на 7 января работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечивали безопасность проведения праздничных богослужений в честь Рождества Христова. Службы прошли во всех православных храмах Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации ведомтсва.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин рассказал, что Рождество — один из двунадесятых праздников у православных христиан, и в этот день в храмах на торжественные богослужения собираются тысячи верующих. Чтобы предотвратить происшествия и чрезвычайные ситуации в местах массового скопления людей, пожарные и спасатели проводят ряд профилактических мероприятий.

«В преддверие праздника работники Московской областной противопожарно-спасательной службы провели на культовых религиозных объектах учебные тренировки: изучили территорию, внутренние помещения, расположение открытых и искусственных водоисточников, отработали взаимодействие с персоналом на случай возникновения пожара и выполнили другие предупредительные мероприятия. В период празднества работники противопожарно-спасательной службы несли дежурство непосредственно у храмов, находясь в готовности оперативно отреагировать на любое происшествие и чрезвычайную ситуацию. К счастью, помощь пожарных и спасателей не потребовалась. Все прошло спокойно», — заключил Игорь Сорокин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион». «Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.