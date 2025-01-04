Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность мотофристайл-шоу в Каширском округе

В четверг, 2 января, работники 220-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили безопасность проведения зимнего мотофристайл-шоу, которое состоялось на территории дворца спорта «Юбилейный» в подмосковной Кашире. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Заместитель начальника части Роман Широков рассказал, что работники противопожарно-спасательной службы дежурили на мероприятии с самого начала и до его завершения.

«Специалисты развернули перевозимый дизельный генератор для обеспечения шоу электроэнергией, установили пожарную автоцистерну на гидрант в целях организации пожарной безопасности мероприятия и внимательно следили за ходом шоу, готовые оказать помощь в любой нештатной ситуации. Потому что кроме того, что на шоу находилось большое скопление людей, сам мотофристайл представляет собой травмоопасный вид спорта. Команда профессиональных спортсменов во главе с чемпионом Европы и мира по мотофристайлу, чемпионом России Алексеем Колесниковым, в ходе шоу продемонстрировала победу человеческого духа над земным притяжением: 100-килограммовые мотоциклы под управлением райдеров взмывали вверх на 6-7 метров. Пролетая в воздухе 21 метр, спортсмены выполняли сложнейшие элементы. Мероприятие прошло в штатном режиме, поставленная перед работниками подразделений задача была выполнена в полном объеме», — заключил Роман Широков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.