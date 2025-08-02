Работники аэропорта Домодедово жалуются на урезание зарплат

Сотрудники начали жаловаться на урезание зарплат после того, как аэропорт перешел в собственность государства.

Так, на совещании в июле часть работников предупредили, что с июня им станут начислять только 20% зарплаты, все остальное назвали «премиями».

«Фактически людей лишают большей части дохода. Никаких уведомлений заранее, никакого официального простоя или сокращения», — сказали работники.

Им предложили искать другие вакансии в аэропорту или увольняться. Один из сотрудников воздушной гавани также отметил, что им не выплатили большую часть зарплаты за июнь и июль.

Также, по словам работников, с начала июля из аэропорта уволились около 200 человек. Большинство из которых работали в «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (УК воздушной гавани), на которую первыми распространили новый формат расчетов заплаты. Некоторые сотрудники попытались препятствовать этому решению руководства, но тогда сверху поступило негласное распоряжение запретить их перевод внутри корпорации.

Работники написали обращения в Генпрокуратуру, администрацию президента РФ и администрацию Подмосковья.