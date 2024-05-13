Работникам напомнили о дистанционных медосмотрах

Возможность проведения медосмотров работников без посещения медорганизаций существует с сентября 2023 года. Правила проведения дистанционных медицинских осмотров установлены постановлением правительства, сообщила пресс-служба Минздрава.

Дистанционный контроль состояния здоровья сотрудников основывается на показателях температуры, давления, пульса, наличия паров психотропных веществ или алкоголя в моче и т. д.

Перечень необходимых исследований, а также периодичность и порядок проведения дистанционных медосмотров утверждены в приказе Минздрава

Дистанционные медицинские осмотры могут проходить сотрудники, работа которых связана с воздушным или железнодорожным транспортом, а также занятые на объектах электроэнергетики или на подземных работах. Исключением являются работники, занятые в сферах, связанные с перевозкой опасных грузов или организованной перевозкой пассажиров или групп детей в междугороднем сообщении на маршрутах протяженностью более 300 км.

Во время проведения дистанционных медицинских осмотров необходима идентификация личности работника, которая исключает прохождение медосмотра другим лицом. Информацию о результатах измерений хранят на протяжении 30 календарных дней. Результаты осмотров медработник передает осматриваемому и его работодателю.

В результате осмотра выносится медзаключение об отсутствии или наличии воздействия на сотрудника опасных или вредных заболеваний, состояний и факторов, которые препятствуют выполнению трудовых обязанностей.

Основываясь на полученном заключении, если у сотрудника подтвердится состояние наркотической или алкогольной интоксикации, к нему применят дисциплинарные меры.