Работникам Домодедова рассказали, как не попасться на уловки мошенников

На «342-м механическом заводе» прошла встреча рабочих с заместителем городского прокурора Александром Мартыновым. Он поделился случаями из практики, которые стали известны благодаря обращениям жителей Домодедово в прокуратуру, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Злоумышленники специально используют персональные данные человека, чтобы вызвать у него страх и дезориентировать. Так, например, они могут направить жертве поддельный трудовой договор через мессенджер, гарантируя официальное трудоустройство. Подписавшего такой документ человека затем втягивают в преступную деятельность, предлагая роль курьера или посредника. «Всегда нужно доверять только тому, в ком вы уверены на 100%».