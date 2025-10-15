Работник Минэнерго США по ошибке загрузил порно-фото на рабочий компьютер

Работник министерства энергетики Соединенных Штатов по ошибке загрузил множество порно-картинок на рабочий компьютер. Он долго собирал их, сообщает « Осторожно, новости ».

Сотрудник Минэнерго США (DOE) на протяжении 30 лет коллекционировал порнографические картинки для учебных данных искусственного интеллекта. Затем у мужчины началась депрессия. Он чувствовал себя одиноко и решил попробовать инструменты, которые занимались генерацией картинок. Среди них был и порнографический контент.

Через некоторое время мужчина решил создать резервную копию коллекции порно-картинок. Однако по случайности загрузил ее на компьютер министерства.

Коллеги мужчины обнаружили контент «с изюминкой» только через полгода. У мужчины отобрали доступ к секретным данным. Он подал апелляцию.

Сотрудник Минэнерго США рассказал, что начальник шпионил за ним. Допрос по поводу картинок, по словам чиновника, напоминал «испанскую инквизицию». Однако в суде решили не восстанавливать доступ к секретным файлам.

