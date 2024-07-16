Работавший на Кубе дипломат КНДР сбежал в Южную Корею

Высокопоставленный сотрудник дипломатической миссии КНДР в Гаване Ри Ир Гю объяснил свой побег в Южную Корею запретом на лечение в Мексике, сообщает «Коммерсант» .

Известно, что Ри Ир Гю сбежал в Южную Корею вместе со своей семьей. Начиная с 2016 года, он является самым высокопоставленным дипломатом, который самовольно покинул север Корейского полуострова, переместившись на его юг.

Отмечается, что дипломат вместе с семьей сбежал еще в ноябре 2023 года, однако сообщается об этом только сейчас. Свое решение он объяснил несправедливостью по отношению к его труду, а также тем фактом, что не мог посетить Мексику для лечения поврежденного нерва.

На Кубе у него не было возможности восстановить здоровье из-за санкций. Ряд действующих против страны ограничений привел к нехватке в местных больницах необходимого оборудования.

По данным южнокорейских властей, в последние годы увеличилось число перебежчиков из Северной Кореи из числа высокообразованных людей.