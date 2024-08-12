Работающие с молодежью организации РФ могут поучаствовать в премии «Время молодых»

Премия направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодежной политики и включает в себя всероссийский конкурс профессионального мастерства, прием заявок в который осуществляется до 16 августа 2024 года, а также другие номинации премии.

В целях повышения уровня теоретических знаний и практических навыков кадрового состава, определения лучших практик по работе с молодежью Минпромторг России просит рассмотреть возможность участия в номинации «Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах» для руководителей, начальников подразделений, специалистов федеральных и региональных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ми органов местного самоуправления, а также структурных подразделений, работающих с молодежью и ответственных за развитие

молодых сотрудников.

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства могут также принять участие сотрудники промышленных предприятий, работающих с молодежью.