Работающие родители в Подмосковье могут оформить выплату в МФЦ

Работающие родители двух и более детей в Подмосковье теперь могут оформить ежегодную выплату в центрах «Мои Документы». Мера поддержки позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Право на выплату имеют родители, воспитывающие двух и более детей — несовершеннолетних либо до 23 лет при очном обучении в колледже или вузе. Обязательное условие — официальное трудоустройство в предыдущем году и уплата НДФЛ.

При расчете учитываются не только зарплаты, но и доходы от предпринимательской деятельности, авторские вознаграждения, а также денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе. Заявитель должен иметь гражданство РФ, постоянно проживать в стране и не иметь задолженности по алиментам. Каждый из родителей может оформить выплату один раз за прошедший год.

«Мы стремимся сделать получение мер соцподдержки максимально доступным. Теперь оформить новую выплату для работающих родителей двух или более детей можно в МФЦ Подмосковья. Услуга доступна во всех региональных офисах», — прокомментировала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

Подать заявление можно до 1 октября. Средства перечислят на указанный счет в течение пяти рабочих дней после назначения выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.