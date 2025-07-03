«Работаем с бабушками». Власти ответили, кто отговаривает молодых рожать

В Санкт-Петербурге соцработникам в рамках борьбы против абортов и поддержки будущих матерей приходится работать с бабушками и дедушками, которые «зачастую не принимают раннюю беременность» в «18-20 лет». Такое заявление сделала глава петербургского комитета по социальной политике Елена Фидрикова, сообщает «Фонтанка» .

Чиновница ответила, что бабушки нередко советуют внучкам сперва «встать на ножки» — получить образование и хорошую работу, и только потом думать о детях. По словам Фидриковой, нынешнее пожилое поколение женщин «трансформировались далеко от той типологии, которую мы знаем».

«Зачастую бабушки не принимают раннюю беременность. Ну как раннюю… 18–20 лет. Мы не говорим о несовершеннолетних», — заявила глава комитета во время пресс-конференции ТАСС.

Фидрикова отметила, что часто у петербургских бабушек есть свои увлечения и заботы, и в том числе поэтому они не готовы проводить много времени с внуками и правнуками. По словам чиновницы, в этой ситуации власти прибегают к помощи кризисных центров.

«Мы работаем с нашими молодыми бабушками и дедушками. Объясняем. Предоставляем условия, если никак невозможно проживание совместное», — рассказала она.

В Смольном добавили, что когда внучки рожают детей и бабушки видят красивых младенцев, то они меняют мнение и отказываются от «этой идеологии: что тебе еще рано».