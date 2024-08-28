Рабочие заделали ямы и обновили разметку на дорогах возле школ Подольска

В Подольске с начала лета сотрудники «Мосавтодора» заделали 698 ям, заменили стекла в 70 автобусных павильонах и обновили разметку и дорожные знаки возле школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 1 июня в округе заделали 698 ям площадью 1935 кв. м. Заменили стекла в 70 павильонах на остановках. Обновили щитки на 101 дорожном знаке. Поменяли 104 погонных метра стоек тросового ограждения. Окосили траву вдоль дорог на площади 705 213 кв. м.

В рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения в 2024 году запланирована замена автобусных павильонов на улице Матросская, в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября, на Домодедовском шоссе.

Переходно-скоростную полосу площадью 300 кв. м сделают на улице Высотная. На автомобильной дороге ММК-Сынково появится тротуар протяженностью 1,483 км.

Особое внимание в этом году уделили территориям около образовательных заведений. Обновили дорожную разметку пешеходных переходов и дублирующую разметку дорожных знаков возле 14 образовательных учреждений. Заменили 205 погонных метров перильного ограждения. Выполнили работу по замене щитков дорожных знаков, ямочному ремонту и опиловке зеленых насаждений вблизи образовательных учреждений.

Отремонтировали полотно на улицах Курская, Комсомольская и на проспекте Ленина, построили тротуар в Сынково.

В оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор» в округе находится 197 км сети автодорог, 85 км тротуаров, 292 посадочные площадки 284 пешеходных перехода. Обслуживают их 35 рабочих и 33 единицы техники, в том числе 12 комбинированных дорожных машин и 7 «ГАЗелей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.