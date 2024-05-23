Рабочая группа по СВО представила предложения по имущественным и социальным гарантиям

Рабочая группа по СВО представила предложения по имущественным и социальным гарантиям для бойцов и их семей. Они касаются выделения земельных участков бойцам, «заморозки» процентов по ипотеке, уравнивания прав ополченцев ЛДНР с другими участниками спецоперации, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен Президенту. В нЕм, в частности, предлагается уточнить нормы выделения бесплатных земельных участков для участников СВО, сообщил глава группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Сегодня закон предписывает, что получить землю от государства безвозмездно можно только один раз, по одному основанию. Это ограничивает права, например, воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которым ранее уже была выделена доля в родительском участке», — написал он в своем Telegram-канале.

Рабочая группа также предлагает освободить участников СВО от уплаты процентов по ипотеке. Сегодня «заморозка» процентной ставки на период «кредитных каникул» для бойцов действует по всем видам кредитов, кроме жилищных.

Также Андрей Турчак доложил Президенту о статусе ранее сформулированных рабочей группой предложений.

«Госдумой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и Героям СССР, на членов их семей, а также закон о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России».

В Госдуму внесён законопроект о передаче на нужды СВО изъятого огнестрельного оружия.

На заключение Правительства рабочая группа направила законопроект о запрете взимать исполнительские сборы с задолженности участника СВО на период его службы, а в ЦБ — обращение обязать банки и страховые компании не учитывать статус бойцов СВО в расчётах страховки при оформлении кредитов.

Работа по совершенствованию мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей ведется и на уровне регионов. В частности, в Московской области в настоящий момент принимаются необходимые решения, связанные с реабилитацией военнослужащих.

Секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в ходе 84-го заседания областного парламента депутаты проголосовали за упрощение услуг по бесплатному зубопротезированию. Кроме этого, особое внимание уделяется вопросу закупки технических средств реабилитации.

«Только в этому году за техническими средствами реабилитации обратились 437 участников СВО, учитывая, что средства достаточно дорогостоящие, из областного бюджета на эти цели выделено 778 миллионов рублей», — рассказал Брынцалов.

Помимо непосредственно самих технических средств, бойцам необходима квалифицированная поддержка реабилитологов. Для этих целей в июне этого года в Подмосковье начнет работу новый Центр. Он откроется на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Ожидается, что уже в этом году помощь здесь получат около 500 военнослужащих.

«Сейчас участники специальной военной операции, получившие ранения, проходят бесплатную реабилитацию в центре „Ясенки“. Уже 176 бойцов поправили там своё здоровье. Теперь соответствующие задачи будут решаться и на базе Центра в Коломне», — добавил Игорь Брынцалов.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Среди мер поддержки участников СВО и членов их семей, которые инициирована группа и которые уже работают: прекращены кредитные обязательства в случае гибели либо получения инвалидности участником СВО, в том числе, возникшие из договоров поручительства; право на страховые выплаты распространено на фактических воспитателей участников СВО (в период с начала спецоперации); сохранено право на жилищную выплату семьям погибших в ходе СВО пенсионеров силовых ведомств, таможенных органов и пожарных и многое другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.