Quiet crackig: почему зумеры работают без энтузиазма

HR-специалист Лина Ришатова заявила, что в последние годы на рынке труда в России распространилось новое явление под названием quiet cracking. Молодые люди выполняют задачи, но не проявляют особого энтузиазма из-за отсутствия мотивации от руководства, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Сотрудникам для душевного спокойствия действительно важно понимать и слышать, что они нужны компании. А для некоторых людей похвала гораздо важнее, чем материальная награда. Им приятнее осознавать, что их вклад заметили и оценили», — сказала эксперт.

По ее словам, особенно важно одобрение начальства зумерам, это для них главная мотивация, в то время как миллениалов больше интересует материальное: они стремятся решать личные и семейные проблемы.

Низкая оценка вложенного труда является распространенной причиной ухода талантливых специалистов, поскольку со временем это приводит к истощению и подавленному состоянию. Когда сотрудник перегружен задачами, к нему предъявляются высокие требования, но его вклад не получает должного признания, он не в состоянии выдержать подобное безразличие и начинает отдаляться от коллектива.

Впоследствии, это приводит к ухудшению качества работы ценного сотрудника, который начинает выполнять лишь необходимый минимум. Затем в его сознании укрепляются мысли о смене места работы, и он уже не может их игнорировать.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.