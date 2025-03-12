ПВР Клина посетили представители верховного комиссара ООН по делам беженцев

В среду в Клину побывала с рабочим визитом делегация представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с омбудсменом Подмосковья Ириной Фаевской и представителями аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ. Высокие гости посетили расположенный в Клину ПВР «Звонкие голоса», в котором проживают наши сограждане, прибывшие из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости пообщались с проживающими в ПВР, узнали как они оценивают условия, созданные им на земле Подмосковья, в Клину, как идет их социализация в новых условиях и какая помощь им требуется.

«Здесь очень доброжелательная и комфортная обстановка. Все, что жителей волнует, вся реабилитация, все медицинские и социальные услуги, которые людям положены — все это решается. Некоторые жители проживают тут уже с 2022 года, с начала СВО. Все очень благодарны за те условия, которые им были предоставлены. Ни одного замечания по питанию или услугам не было», — сказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Советник по правовым вопросам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Юлдуз Ишназарова отметила, что это уже не первый визит в Клин и его результаты уже традиционно позитивные.

«Все, с кем мы сегодня пообщались, были очень довольны условиями проживания, все они социализируются, многие нашли работу, дети ходят в школы и детские сады, и даже есть студент колледжа. Они все довольны», — сказала Юлдуз Ишназарова.

Глава городского округа Клин напомнила, что жители ДНР им ЛНР проживают здесь в комфортных условиях, для них организовано 4-разовое питание, дети получают весь комплекс образовательных услуг, в том числе дополнительного образования, у взрослых есть возможность трудоустроиться — с особым удовольствием их ждут в учреждениях муниципальной сферы.

«Это наши жители! Да, они временно покинули свои дома в Донецкой или Луганской республиках. Но это наши соотечественники. Мы здесь бываем регулярно и все, возникающие вопросы решаем абсолютно в рабочем порядке. Но сегодня мы еще раз проинформировали жителей о тех мерах поддержки, которые гарантированы им правительством РФ и Московской области», — подытожила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что детей из Курской области распределили в комфортные летние лагеря в Московской области.

«Был большой и очень оперативный запрос на эвакуацию, вывоз детей, которые оказались как раз в тех районах, которые были оккупированы. В этой связи силами „Мострансавто“, а также наших коллег <…> все эти дни занимались организацией, сбором детей и соответственно доставкой их в Подмосковье», — сказал Воробьев.