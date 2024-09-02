Путину удалось отговорить школьника от покупки мотоцикла

Президент России Владимир Путин порекомендовал школьнику из Кызыла воздержаться от покупки мотоцикла в будущем и посоветовал начать копить на автомобиль. В ходе урока «Разговор о важном», который президент провел 2 сентября в школе №20, юный тувинец и глава государства обсудили преимущества и недостатки различных транспортных средств, сообщает сайт МК.Ru .

Один из учеников сообщил Владимиру Путину о своих интересах, среди которых рыбалка, занятия в спортивных секциях и мототехника. По словам школьника, ему оказывает поддержку его отец, который по профессии является инженером.

«Моя мечта — накопить себе на мотоцикл. Самому», — рассказал школьник президенту.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что мотоцикл является опасным средством передвижения.

«Накопи лучше на машину. Спокойнее будет и маме, и папе», — заключил глава государства.