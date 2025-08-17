Путин высказался о Лаврове после его появления в свитере с надписью СССР

сегодня в 14:43

Путин назвал Лаврова империалистом за свитер с надписью СССР

Президент РФ Владимир Путин назвал главу МИД России Сергея Лаврова империалистом, это произошло перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, сообщил корреспондент «России 1» Павел Зарубин.

Журналист предположил, что это продолжение истории о появлении министра иностранных дел в свитере с надписью СССР.

Ранее Лавров прибыл в отель на Аляске в белом свитере с советской символикой и черном жилете. Он также пообщался с журналистами.

Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на Аляске. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и другие вопросы.