Путин высказался о Лаврове после его появления в свитере с надписью СССР

Путин назвал Лаврова империалистом за свитер с надписью СССР
Фото - © скриншот/РЕН ТВ
Президент РФ Владимир Путин назвал главу МИД России Сергея Лаврова империалистом, это произошло перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске, сообщил корреспондент «России 1» Павел Зарубин.
Журналист предположил, что это продолжение истории о появлении министра иностранных дел в свитере с надписью СССР.
Ранее Лавров прибыл в отель на Аляске в белом свитере с советской символикой и черном жилете. Он также пообщался с журналистами.
Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа на Аляске. Лидеры двух стран обсудили украинский конфликт и другие вопросы.