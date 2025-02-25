Путин встретился с главой крупнейшего крытого развлекательного парка в мире

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с основателем группы компаний «Регионы», председателем правления холдинговой компании «Остров мечты» Амираном Муцоевым. Организации удалось создать самый большой крытый развлекательный парк в мире, сообщает пресс-служба Кремля.

Муцоев показал Путину минутный ролик. На нем продемонстрирован масштаб проекта.

Президент спросил у собеседника, является ли его проект самый большим крытым развлекательным парком в Европе. Муцоев ответил отрицательно.

«В мире. Это самый большой крытый парк развлечений в мире, его территория 100 гектаров», — сказал председатель правления холдинговой компании «Остров мечты».

Муцоев рассказал, что здание парка занимает 36 гектаров. Объект работает четыре года. За это время учреждение посетили 19,5 млн человек.

Крытый парк развлечений «Остров мечты» находится в Москве. Он заработал 20 февраля 2020 года. Площадь составляет 101 гектар. На территории есть не только аттракционы, но и торгово-развлекательный комплекс, ландшафтный парк с набережной.