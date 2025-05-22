Путин вручил главреду RT Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством»
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Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил главному редактору издания RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает RT.
Само награждение проходило в рамках церемонии в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.
«Я бы хотела разделить эту награду с миллионами своих сограждан, которые не были пока еще в этом зале, но трудятся с неменьшей отдачей, с неменьшим усердием и с неменьшим патриотизмом, и, уверена, когда-нибудь в этом зале окажутся», — заявила главный редактор.
Также она выразила отдельную благодарность Путину. Симоньян отметила, что для нее великая честь и неизбывная радость — иметь возможность служить своей Родине, за что отдельно она благодарна президенту.