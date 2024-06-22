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Путин возложил цветы к обелискам городов-героев в Москве

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к обелискам городов-героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Мероприятие приурочили к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Кремля.

Также глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Церемонию провели в Александровском саду. Ее участниками стали ветераны боевых действий, военнослужащие, выпускники военных вузов.

Кроме того, цветы к Вечному огню возложил министр обороны России Андрей Белоусов.

На мероприятии состоялся торжественный марш роты почетного караула и оркестра перед общенациональным мемориалом воинской славы.