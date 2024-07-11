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Путин в устном формате поздравил министра спорта Дегтярева с днем рождения

Личное поздравление президента РФ Владимира Путина стало подарком министру спорта Михаилу Дегтяреву на день рождения, сообщает ТАСС .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер поздравил Дегтярева в среду на совещании с представителями кабинета министров, которое прошло в формате ВКС.

Представитель Кремля подчеркнул, что для члена правительства это уже существенный подарок, который «дорогого стоит».

Михаилу Дегтяреву исполнилось 43 года. Он занимает должность министра спорта России с 14 мая 2024 года.