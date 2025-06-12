Путин: в РФ появятся отдельные войска беспилотных систем

сегодня в 20:54

Президент России Владимир Путин в ходе проведения совещания по новой госпрограмме вооружений заявил, что у страны появится отдельный род войск, который будет использовать в работе беспилотные системы, пишет РИА Новости .

«Сейчас у нас создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, и надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие», — рассказал Путин.

С момента старта специальной военной операции, по словам Путина, российские системы противовоздушной обороны показали свою высокую эффективность и ликвидировали свыше 80 тысяч воздушных объектов.

На совещании, посвященном разработке государственной программы вооружений, также прозвучало, что среди уничтоженных целей числятся 7,5 тысяч высокотехнологичных западных тактических и крылатых ракет.