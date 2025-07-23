Путин увеличил пособие для беременных студенток до прожиточного минимума

Пособие для беременных российских студенток с 1 сентября увеличится до 100% регионального прожиточного минимума. На это не повлияет, есть ли у девушки стипендия и какого она размера. Подписал закон президент России Владимир Путин.

До этого пособие беременным студенткам платили как стипендию за 140 дней больничного листа. Размер выплаты был от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. рублей за весь период отпуска по беременности и родам.

Новый закон устанавливает, что средний размер пособия по беременности и родам у студенток составит 90,2 тыс. рублей. Деньги могут получить те, кто учится очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и т. д.

Деньги будут выделять из федерального бюджета. Закон заработает с 1 сентября.