Путин утвердил новые правила премирования работников

Согласно новым нормам, работодатели обязаны детально прописывать в трудовых договорах все условия премирования — от конкретных сумм до сроков выплат.

Ключевое изменение: за дисциплинарные взыскания начальство может урезать премию, но не более чем на 20%. При этом при расчете вознаграждений будут учитываться не только количественные, но и качественные показатели работы — мастерство, ответственность и стаж сотрудника.

Эксперты отмечают, что закон защищает права обеих сторон трудовых отношений: работники получают прозрачную систему мотивации, а компании — четкие критерии оценки персонала. Изменения потребуют от всех организаций пересмотра кадровой документации в ближайшие месяцы.