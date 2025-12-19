сегодня в 13:55

Путин: свыше 400 тыс человек пришло на службу по контракту в 2025 году

Укомплектование ВС РФ продолжается, оно идет в хорошем темпе, сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«У нас много желающих, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу и добровольно идут защищать интересы Родины и людей», — отметил Путин.

По словам президента, число новых контрактников в этом году составило свыше 400 тыс. человек.

Ранее Путин оценил вклад добровольцев в СВО. Он согласился с идеей присвоить гвардейский статус бригаде «Ветераны».

