Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке сигарет и алкоголя

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста через мессенджер MAX. Такая функция будет доступна при покупке табака, энергетических напитков и алкоголя, и в ряде других случаев, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Еще подтверждать возраст через MAX можно будет при покупке информационной продукции. Также по нему будут продавать опасные газосодержащие товары бытового назначения.

Помимо этого, через MAX можно подтверждать возраст для участия в лотереях и при посещении зрелищных мероприятий. Также, благодаря закону, появилась внесудебная блокировка сайтов, где по Сети продают табак и кальяны.

Также поменяется порядок регистрации доменных имен. Ее будут проводить только юридические лица, которые состоят в перечне регистраторов.

Создать доменное имя можно будет исключительно после прохождения лицом, на которое регистрируют его, идентификации через ЕСИА.

